(shareribs.com) New York 21.11.2022 - Der US-Kongress hat ein Gesetz zur Forschung an medizinischem Cannabis verabschiedet. In Minnesota erwartet der Gouverneur die Legalisierung im kommenden Jahr. Im US-Kongress könnte es in den kommenden Wochen zu einer Reihe von Gesetzesverabschiedungen im Cannabisbereich kommen. Einen ersten Schritt hat der Senat bereits getan, indem ein Gesetz unterzeichnet wurde, ...

