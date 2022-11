Die CA Immo hat den bereits angekündigten Verkauf von sieben Bürogebäuden in Bukarest unterzeichnet. Der erzielte Verkaufspreis entspricht einem Abschlag von rund 3 Prozent auf den Buchwert zum 30. Juni 2022. Mit den Objekten wurde auch das rumänische CA Immo-Team vom Käufer übernommen. Das Portfolio umfasst ca. 165.000 m² Gesamtmietfläche und ca. 30,4 Mio. Euro an annualisierten Bruttomieteinnahmen. Der Erlös aus dem Verkauf wird schwerpunktmäßig für Investitionen in Bestandsimmobilien und die Entwicklungspipeline, das Bilanzmanagement und disziplinierte externe Investitionen unter Berücksichtigung der Wertschöpfung für die Aktionäre und Stakeholder verwendet, teilt die CA Immo mit. Zum Käufer werden ...

