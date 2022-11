Paion beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund drei Prozent aus. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 0,93 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Anmerkung der Redaktion: Startet Paion jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund fünf Prozent zum Monatshoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 0,98 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...