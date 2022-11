BUKAREST, Rumänien, Nov. 22, 2022, ein Pionier in der Anwendung von Blockchain-Technologien und Entwickler von Hardware- und Software-Cybersicherheitslösungen, freut sich, die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an RNF Racing Ltd. bekannt zu geben. Diese strategische Investition markiert einen wichtigen Meilenstein und den Beginn einer neuen Ära für das fünfzehn Monate alte RNF MotoGP Team und die rumänische Holding.

Nachdem das Cybersicherheitsunternehmen bereits als offizieller Premium-Partner für die letzten drei Rennen der Saison bekannt gegeben wurde, wurde mit CryptoDATA ein Partner gefunden, der die gleiche Leidenschaft und die gleichen Werte teilt und den potenziellen Wert eines MotoGP-Teams auf lange Sicht erkannt hat.

Mit CryptoDATA als Mehrheitsaktionär besteht die Vision und Strategie darin, über den Rennsport hinauszugehen und das Geschäft und die Dienstleistungen auf den Motorsport auszudehnen, vor allem im Bereich MotoGP, und die Rolle der Geschäfts- und Branding-Aspekte des Teams zu übernehmen. Das RNF MotoGP Team wird weiterhin als unabhängiges Team in der Königsklasse der FIM MotoGP Weltmeisterschaft antreten. Teamchef Razlan Razali bleibt am Ruder und konzentriert sich auf die sportliche und technische Seite des Teams.

In Verbindung mit dem letzten Rennen der Saison und um den Beginn dieses historischen Meilensteins zu markieren, werden das RNF MotoGP Team und CryptoDATA am Renntag beim Grand Prix von Valencia ein spezielles Lackdesign enthüllen.

Razlan Razali, Gründer und Teamchef, RNF Racing Ltd,

"Der heutige Tag markiert einen historischen Meilenstein für das Team. Ich möchte mich bei CryptoDATA für das Vertrauen bedanken, das sie mir und dem Team für die Zukunft entgegenbringen."

"In kurzer Zeit haben sich die Gespräche zu einem langfristigen Engagement entwickelt. Wir haben unsere Partnerschaft erweitert und wie ich bereits sagte, ist dies eine fantastische Zusammenarbeit. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird das Team nicht nur zu Höchstleistungen im Rennsport anspornen, sondern auch die geschäftlichen Aspekte des Teams ausbauen. Hier bündeln beide Parteien ihre Kräfte, um Fachwissen und Erfahrung zu teilen. Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, sicherzustellen, dass das Team um die Meisterschaft kämpft, während das Team von CryptoDATA, das aus jungen, intelligenten, innovativen und ehrgeizigen Personen besteht, Strategien entwickeln wird, um unsere Position abseits der Strecke zu stärken."

"Mit der Erfahrung aus unseren früheren Erfolgen, der gleichen starken und leidenschaftlichen Crew aus unserer MotoGP-Garage und einem soliden Fahreraufgebot sind wir bereit für ein konkurrenzfähiges Comeback mit CryptoDATA in der nächsten Saison."

Ovidiu TOMA, Chief Executive Officer und Gründer, CryptoDATA Tech,

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft zu erweitern und Mehrheitsaktionär des RNF MotoGP Teams zu werden. Die MotoGP-Weltmeisterschaft ist eine exklusive und internationale Plattform, ein besonderes Universum, in dem die Startaufstellung eine Bühne für Helden ist, in dem CryptoDATA seinen Platz gefunden hat, indem es seine Werte und Ziele teilt. Wir sind das erste rumänische Unternehmen, das in diesem Jahr als Titelsponsor eines Moto Grand Prix auf der Red Bull Rennstrecke auftritt und wir sind nun aufgeregter und motivierter denn je, Mehrheitsaktionär des RNF Teams zu werden. Dies ist nicht nur ein historischer Meilenstein für CryptoDATA, sondern auch ein Neuanfang und ein bedeutender Ansporn.

"Wir blicken mit Optimismus und Zuversicht auf das Jahr 2023, da unser Team von ausgebildeten, seriösen und erfahrenen Managern geführt wird. Wir werden unser Bestes tun, um das Team dabei zu unterstützen, seine Ziele zu erreichen und sein höchstes Potenzial in der MotoGP auszuschöpfen."

Bogdan Maruntis, Global Strategy und Gründer, CryptoDATA Tech,

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem RNF-Team bekannt zu geben und sind zuversichtlich, dass wir dem Team dabei helfen können, strategische Ziele für die kommende Saison und langfristige Leistungsziele sowohl auf als auch neben der Strecke zu setzen. Wir wollen die Umwandlung des Teams in ein erfolgreiches Unternehmen beginnen, das unseren Fans und Partnern einzigartige Erlebnisse bietet und gleichzeitig unsere Markenwerte in den obersten Klassen des globalen Rennsports fördert."

"Als Vertreter von CryptoDATA werden wir für das strategische Management des Unternehmens verantwortlich sein und daran arbeiten, für Stabilität zu sorgen und die Position des Teams in der MotoGP-Welt und in der Geschäftswelt weiter zu stärken."

Carmelo Ezpeleta, Chief Executive Officer, Dorna Sports S.L,

"Die Vereinbarung, die Razlan Razali mit CryptoDATA getroffen hat, ermöglicht es ihm, die Rentabilität und Präsenz seines Projekts in der MotoGP zu erhalten. Wir freuen uns, dass ein neuer Sponsor ein Team unterstützt, vor allem einen, den Dorna in die Meisterschaft gebracht hat. Wir waren mit der Zusammenarbeit mit CryptoDATA beim Grand Prix in Österreich sehr zufrieden. Sie haben die Idee, sich weiterzuentwickeln und im nächsten Jahr mit Aprilia zusammenzuarbeiten, was die nötige Stabilität für die MotoGP bedeutet, es ist ein sehr herzliches Willkommen für CryptoDATA in der MotoGP. Die Tatsache, dass sie ihre Beteiligung nicht nur auf den Bereich des Sponsorings, sondern auf ein ganzes Team beschränken, zeigt die Bedeutung des Motorsports und der MotoGP im Besonderen. Wir wissen, dass Razlan viele Anforderungen hatte und wir glauben, dass er die beste Option für die Zukunft und zur Konsolidierung seiner Struktur gewählt hat."

Über das RNF MotoGP Team

Ein neuer Anfang, eine Zusammenarbeit, die über den Rennsport hinausgeht. Das RNF MotoGP Team wird in der Königsklasse der FIM MotoGP Weltmeisterschaft 2023 als erstes Satellitenteam für Aprilia debütieren und den portugiesischen MotoGP-Piloten und 5-fachen Rennsieger Miguel Oliveira mit dem vielversprechenden spanischen Youngster und Moto2-Vizeweltmeister von 2021, Raúl Fernández, zusammenbringen.

Die Aufnahme von CryptoDATA in das RNF MotoGP Team bringt Nachhaltigkeit auf und neben der Strecke, da es den Ton für die weitere Entwicklung und Verbesserung der Leistung in der kommenden Saison angibt. Das Team wird an zwei Aufgaben für das Team zusammenarbeiten, wobei CryptoDATA die geschäftliche Seite anführt, während sich das RNF MotoGP Team auf den Sport selbst konzentriert.

Unsere gemeinsame Leidenschaft für Leistung, Innovationen und Technologie wird der Welt des Motorsports einen neuen und einzigartigen Wert verleihen.

Über CryptoDATA Tech

CryptoDATA Tech ist ein globaler Botschafter für die Förderung der Bedeutung von Datensicherheit und digitaler Privatsphäre weltweit. Das Unternehmen hat Pionierarbeit bei der Entwicklung von Diensten und Produkten auf der Grundlage der Blockchain-Technologie geleistet, die eine private und sichere Kommunikation ermöglicht und die Anforderungen seiner Mitarbeiter sowie der Tech-Nutzer weltweit erfüllt. Wispr , eines seiner Hauptprodukte, ist eine Online-Messaging-App, die es Motorsportfans ermöglicht, ohne Einschränkungen von überall auf der Welt Nachrichten auszutauschen und so die Leidenschaft und Entschlossenheit der Motorsport-Community zu fördern.

Kontaktinformationen:

Cosmin Bidileci

E-Mail: cosmin.bidileci@cryptodata.com

Telefon: +40750803241