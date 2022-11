Unterföhring (ots) -Starker Montag in SAT.1: Mit insgesamt 3,91 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.) beendet "Hochzeit auf den ersten Blick" die neunte Staffel mit einem furiosen Finale. Bei den jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) überzeugt "Hochzeit auf den ersten Blick" mit sehr guten 11,5 Prozent Marktanteil.Freude auch beim großen Bruder: "Promi Big Brother" legt am Montagabend ordentlich zu und erreicht sehr schöne 3,01 Millionen Zuschauer:innen (Nettoreichweite ab 3 J.). Bei den 14- bis 49-Jährigen punktet die Show mit 11,0 Prozent Marktanteil. Hervorragend funktioniert auch am Montag der Übergang zu "Promi Big Brother - Die Late Night Show": 11,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen bleiben dran.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 22.11.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PR News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: Barbara.Stefaner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5376822