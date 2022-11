Die US-Pizza-Kette Domino's hat bei General Motors 800 Elektroautos des Typs Chevrolet Bolt bestellt. Die ersten 100 der Stromer sollen bereits in diesem Monat bei ausgewählten Filialen in den USA eintreffen. Die weiteren 700 Bolt sollen in den kommenden Monaten folgen, die die Pizza-Kette mitteilt. Zu der Pressemeldung veröffentlicht Domino's auch ein Foto, das bereits mehrere Bolts in der weiß-blau-roten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...