Ghanaisches Fintech-Unternehmen setzt auf die SaaS-Lösung von SONAR, um Finanzkriminalität aufzudecken, die finanzielle Inklusion zu fördern und das Wachstum zu unterstützen

ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Technologie zur Transaktionsüberwachung, gab heute bekannt, dass sich das schnell wachsende ghanaische mobile Finanzdienstleistungsunternehmen Zeepay für ThetaRays fortschrittliche SaaS-Anti-Geldwäsche-Lösung SONAR zur Erkennung von Finanzkriminalität bei seinen Überweisungstransaktionen entschieden hat.

Der Vertrag mit Zeepay verdeutlicht die Expansion von ThetaRay auf dem afrikanischen Zahlungsmarkt.

Überweisungen sind eine wichtige Methode, um Geld in einkommensschwache Länder und Gemeinschaften ohne Bankverbindung zu transferieren. Allerdings können sie auch als Einfallstor für Finanzkriminalität und illegale Gelder genutzt werden. Da Überweisungen den Großteil des Geschäfts von Zeepay ausmachen, war das Unternehmen gefordert, seine bisherige regelbasierte Überwachungslösung durch eine KI-basierte Lösung zu ersetzen, die selbst die kleinsten Anzeichen der neuesten und raffiniertesten Finanzkriminalität erkennen kann.

"KI-Technologie mit der Fähigkeit, Finanzkriminalität zu verhindern, ist für Fintech-Unternehmen wie Zeepay unerlässlich und wird zunehmend notwendig", so Andrew Takyi-Appiah, Managing Director von Zeepay. "Mit seinen besonderen Features und Funktionen ist SONAR von ThetaRay die richtige Wahl für unser Unternehmen."

Kwame Baah-Gyimah, Head of Compliance bei Zeepay, ergänzte: "ThetaRay verfügt über eine nahtlose Benutzeroberfläche mit intuitiven und dynamischen Funktionen. Die KI-Funktion hilft dabei, die Anzahl der Fehlalarme bei Überweisungen zu reduzieren und dadurch die Effektivität der Alarme zu erhöhen."

SONAR basiert auf einer fortschrittlichen Form von KI, die bessere Entscheidungen ohne Beeinflussung oder Schwellenwerte trifft. Mit SONAR können Fintechs und Banken einen risikobasierten Ansatz implementieren, um wirklich verdächtige Aktivitäten zu identifizieren und ein vollständiges Bild der Kundenidentitäten zu gewinnen, inklusive komplexer, grenzüberschreitender Transaktionspfade. Auf diese Weise können sowohl bekannte als auch unbekannte Geldwäschebedrohungen schnell aufgedeckt und die Anzahl der Fehlalarme im Vergleich zu regelbasierten Lösungen um bis zu 99 reduziert werden.

"Zeepay ist auf dem afrikanischen Fintech-Markt führend und trägt wirklich dazu bei, die Welt zu verbessern, indem es kostengünstige Dienstleistungen für unterversorgte Regionen anbietet", so Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Das Unternehmen sollte sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass seine Technologie ausgenutzt wird, während es ausländischen Arbeitskräften ermöglicht, Geld nach Hause zu ihren Familien zu schicken. Wir sind stolz darauf, eine KI-Lösung anzubieten, die Kriminellen das Handwerk legen kann, damit Zeepay weiterhin die finanzielle Inklusion fördern und sein Geschäft ausbauen kann."

Über Zeepay

Zeepay ist das in Afrika am schnellsten wachsende Unternehmen für mobile Finanzdienstleistungen mit Niederlassungen in Ghana und dem Vereinigten Königreich sowie Terminierungsvereinbarungen in 20 Ländern in Afrika und über 90 Ländern weltweit. Es ist auf den Transfer von Überweisungen in mobile Wallets spezialisiert und völlig netzwerk- und partnerunabhängig.

Besuchen Sie www.myzeepay.com für weitere Informationen.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "der Intuition künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, ihre Geschäftstätigkeit zu erweitern und ihren Umsatz durch vertrauenswürdige und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen zu steigern. Zudem verbessert die innovative Lösung die Kundenzufriedenheit, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzorganisationen, die auf äußerst heterogenen und komplexen Ökosystemen basieren, profitieren erheblich von ThetaRays unvergleichlich niedrigen False-Positive- und hohen Erkennungsraten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thetaray.com.

