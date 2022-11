LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Volkswagen will in der dritten Verhandlungsrunde über den Haustarif ein erstes Angebot vorlegen. Das kündigte eine Sprecherin des Unternehmens zum Beginn der Gespräche mit der Gewerkschaft IG Metall am Dienstag an. "Es ist ein konstruktives Angebot, was den Interessen des Unternehmens entspricht, aber auch den Belangen der Beschäftigten entsprechen wird."

Der Verhandlungsführer der IG Metall, Thorsten Gröger, erklärte: "Unsere Erwartungshaltung ans Unternehmen ist, dass ein ordentliches Angebot auf den Tisch kommt, was so nah wie möglich an unseren Anforderungen ist, damit wir möglichst zügig auch Klarheit für die Beschäftigten haben."

Die Gewerkschaft fordert für die rund 125 000 Tarifbeschäftigten eine Entgelterhöhung von acht Prozent, eine Verlängerung des Tarifvertrags über die Altersteilzeit, mehr freie Tage für Mitglieder der Gewerkschaft sowie eine Übernahme der Semestergebühren für dual Studierende des Unternehmens. Der VW -Haustarif wird für die Stammbelegschaft der Standorte Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg sowie einiger Töchter verhandelt.

Die Friedenspflicht endet zum 30. November. "Insofern wäre der Appell an das Unternehmen, heute ein deutlichen Sprung auf uns zuzumachen mit dem Angebot, was angekündigt ist, damit wir möglichst zügig zu Lösungen kommen", sagte Gröger./mee/DP/men