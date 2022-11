HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3627/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/51 geht es um "Being CPI Property" rund um S Immo und Immofinanz. Niemand sollte sich beschweren, monatelang wurde ca. 23 für beide Aktien geboten. Spannend ist trotzdem, wie es weitergeht und CPI als "Controlling Private Investors Property" passt auch irgendwie, wenn man sich die Leichtigkeit ansieht, wie die Kursgeschicke von S Immo und Immofinanz durch Meldungen beeinflusst werden können. Dazu habe ich ein paar Gedanken. Und ach ja, die Immofinanz ist bei unserem Cordoba 78 Cup ausgeschieden (und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...