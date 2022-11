Bahnbrechendes Kurzform-Audioformat soll die Nachteile des von Clubhouse populär gemachten Social-Audio-Formats beseitigen

Wisdom, eine Social Audio-App, die direkte Eins-zu-Eins-Gespräche ermöglicht, führt heute ein bahnbrechendes neues Format ein: "Voice Answers", eine asynchrone Kurzform des traditionellen Frage-Antwort-Formats.

Voice Answers wurde entwickelt, um die Einschränkungen zu überwinden, die mit dem von Clubhouse populär gemachten Live-Audioformat verbunden sind. Als Herzstück der App liefert "Voice Answers" einen algorithmisch erstellten Feed mit klugen Antworten auf Selbstfindungsfragen wie "Beschreibe deine Vorstellung von einem perfekten Tag", auf Mentorenfragen wie "Wie komme ich in die Filmbranche?" und auf Lebensfragen wie "Wie setze ich Grenzen in einer Beziehung?".

Social Audio hat sich als äußerst vielversprechend erwiesen, da Plattformen wie Clubhouse, Spotify, Twitter, Discord und LinkedIn Social-Audio-Erfahrungen für Hunderte von Millionen von Nutzern bereitstellen. Allerdings wurde Social Audio in letzter Zeit viel geschmäht, mit Schlagzeilen wie "Ist Social Audio bereits tot?" und "The Rise And Fall Of Social Audio".

Dayo Akinrinade, Gründerin und CEO von Wisdom dazu: "Die größte Herausforderung bei Social Audio ist heute das ungünstige Verhältnis von Hörwert und Wort. Während Podcasts sorgfältig geplant und produziert werden, ist Social Audio tendenziell freier, und die Qualität der Inhalte ist daher weniger verlässlich. Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass Live-Audio-Inhalte nur von denjenigen konsumiert werden können, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade zuhören. Inspiriert von TikToks Content-First-Algorithmus und Kurzvideoformat ist es mein Ziel, mit dem asynchronen Kurz-Audioformat von Voice Answers Elemente der TikTok-Innovation auf Social Audio zu übertragen, indem die Spannung von Live-Unterhaltungen erhalten bleibt und gleichzeitig das Problem des ungünstigen Verhältnisses von Hörwert und Wort gelöst wird, das für das Live-Social-Audio-Format, das Clubhouse als Pionier entwickelt hat, typisch ist."

Mit der heutigen Einführung von Voice Answers öffnet sich die Wisdom-App mit einer Sprachantwort, die der Nutzer anhören oder durch Streichen abrufen kann. Jeder Wisch informiert den Machine-Learning-Algorithmus, der dabei hilft, die Inhaltsempfehlungen zu verbessern, um einen Strom von personalisierten, hochwertigen Antworten zu liefern.

Um dem Ersteller entgegenzukommen, sind die Sprachantworten auf weniger als 60 Sekunden beschränkt, und Wisdom generiert automatisch ein Audiogramm für jede Sprachantwort, das der Ersteller einfach auf anderen sozialen Netzwerken teilen kann.

Dayo Akinrinade weiter: "Fragen und Antworten sind mächtige Werkzeuge, um Einsichten zu gewinnen und ein tieferes Verständnis dafür zu erlangen, wer wir sind und wie die Welt um uns herum aussieht. Zu Beginn meiner Karriere als schwarze Frau in der Technologiebranche fehlte mir der Zugang zu klugen Menschen, was meine Entwicklung behinderte. Das Format Voice Answers soll uns in die Lage versetzen, unsere Weisheit mit der Welt zu teilen, und gleichzeitig Pionierarbeit für ein neues kurzes, asynchrones Audioformat leisten, von dem ich hoffe, dass es die derzeitigen Herausforderungen im Zusammenhang mit Social Audio überwinden wird."

Downloaden Sie Wisdom für Android im Google Play Store hier

Downloaden Sie Wisdom für iOS im Apple App Store hier

----- ENDE DER PRESSEMITTEILUNG ---

Hinweise für die Redaktion

Eine Auswahl an unterstützenden hochauflösenden Bildern finden Sie auf Google Drive hier

Über Wisdom

Wisdom ist eine durch Beteiligungskapital finanzierte Social Audio-App mit dem Ziel, die Welt ein bisschen klüger zu machen, als wir sie vorgefunden haben. Wisdom verbindet Sie für Live-Eins-zu-Eins-Gespräche sowie Fragen und Antworten, die sich auf den Austausch von Wissen und die Selbstentdeckung konzentrieren. Innerhalb eines Jahres nach dem Start wurde Wisdom zweimal als "App des Tages" im App Store von Apple ausgezeichnet und von TechRadar zu den "Besten Android-Apps des Jahres 2022" gekürt.

Wisdom nimmt im Bereich Social Audio eine Vorreiterrolle ein und hat mit "Voice Answers" eine asynchrone Kurzform des traditionellen Frage-Antwort-Formats geschaffen, die einen algorithmisch erstellten Feed mit hochwertigen Sprachantworten liefert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005099/de/

Contacts:

Danielle Zhu oder Sarah Herrera von Thinking Hat PR:

danielle@thinkinghatpr.com

sarahh@thinkinghatpr.com