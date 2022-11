Hamburg (ots) -DB Schenker und Porsche Motorsport gehen gemeinsam mit der weltweiten Demo-Tour für den elektrisch betriebenen Rennwagen-Prototyp GT4 e-Performance einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität. Für die Weltreise des E-Racers zu handverlesenen Stationen, der Serie entsprechend, organisiert DB Schenker die komplette nachhaltige Logistik und nutzt auf insgesamt 13.000 Kilometern nur möglichst umweltfreundliche Transportmittel. Den Startschuss der GT4 e-Performance Tour bildet Ende Januar das legendäre GP Ice Race in Zell am See, Österreich. Von dort geht es auf nachhaltige Weise per Schiff, Bahn und Lkw zu weiteren Events in Europa, den USA und Asien.Sowohl DB Schenker als auch Porsche haben das Thema Nachhaltigkeit fest in ihrer Unternehmensstrategie verankert. Der internationale Logistikdienstleister hat sich das Ziel gesetzt, zum weltweit führenden Anbieter grüner Logistik zu werden und ist damit idealer Partner der Porsche GT4 e-Performance Tour."Mit dieser Partnerschaft treiben wir die grüne Mobilität gemeinsam einen großen Schritt voran - wir freuen uns auf diese Herausforderung, für die wir bestens gerüstet sind", sagt Jochen Thewes, CEO von DB Schenker. "Auf der Tour können wir unsere Fortschritte bei der Entwicklung von umweltverträglichen Transport- und Logistiklösungen rund um die Welt unter Beweis stellen". Die maßgeschneiderte Logistiklösung für die GT4 e-Performance Tour sieht für den Transport der Konzept-Fahrzeuge neben vollelektrischen Trucks und einem umweltfreundlichen und emissionsfreien Schienentransport auch Seefracht mit maritimen Biokraftstoff vor. Hierbei werden hauptsächlich gebrauchte Speisefette (Used Cooking Oil Methyl Ester, UCOME) eingesetzt. Als Partner der Tour möchte DB Schenker so auch neue Zielgruppen für grüne Logistik begeistern."Wir freuen uns, DB Schenker als Partner für unsere Motorsport-Logistik zu gewinnen. Gemeinsamwollen wir Impulse für mehr Nachhaltigkeit setzen", betont Barbara Frenkel, Mitglied desVorstandes für Beschaffung bei Porsche. "Porsche hat eine ambitionierteNachhaltigkeitsstrategie, die wir gemeinsam mit unseren Lieferanten umsetzen. Wirarbeiten darauf hin, dass unsere Wertschöpfungskette im Jahr 2030 bilanziell CO2-neutral ist.Dazu gehört auch eine bilanziell CO2-neutrale Nutzungsphase für künftige batteriebetriebeneModelle", so Barbara Frenkel, die auch Co-Patin der Nachhaltigkeitsstrategie desSportwagenherstellers ist.Prototyp für den vollelektrischen Kunden-MotorsportMit dem GT4 e-Performance stellt Porsche dem Motorsport einen möglichen Weg in den Kundensport der Zukunft mit vollelektrischen Rennfahrzeugen vor. Er setzt auf die Technologiekomponenten der IAA-Konzeptstudie Mission R, die Porsche 2021 als Vision vorgestellt und nun realisiert hat. Die Karosserie besteht unter anderem aus Naturfaser basierten Verbundwerkstoffen. Auf der Tour soll der unverkäufliche Prototyp Fans und mögliche Kundenteams auf der ganzen Welt faszinieren. Gleichzeitig sammelt der elektrische Rennwagen wertvolle Daten und Erkenntnisse für eine mögliche Zukunft nicht nur im Motorsport.Die Welttournee beginnt mit dem prestigeträchtigen GP Ice Race in Zell am See vom 27. bis 29. Januar 2023. Von dort aus geht es weiter in die USA, wo das innovative Elektro-Konzeptfahrzeug unter anderem beim berühmten Grand Prix in Long Beach im April auftritt. In der zweiten Jahreshälfte stehen Events im Asien-Pazifikraum auf dem Programm.Erklärtes Ziel von DB Schenker: Clean LogisticsAls Vorreiter von innovativen Logistiklösungen hat sich DB Schenker das Ziel gesetzt, derweltweit führende Anbieter grüner Logistik zu werden. Das Unternehmen investiertkontinuierlich in erneuerbare Energien und umweltfreundlichere Produkte für seine Kunden, umdas ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Bereits in 2023 ist eineumfassende Nachhaltigkeitstransparenz geplant. "Wir sehen uns in der Pflicht, unserePionierarbeit im Bereich Clean Logistics fortzusetzen und weiter voranzutreiben -und das stetsklar und offen kommuniziert," verspricht Jochen Thewes.Über DB SchenkerDB Schenker gehört mit rund 76.100 Beschäftigten an über 1.850 Standorten in über 130 Ländern zu den führenden Logistikdienstleistern weltweit. Das Unternehmen bietet Landverkehr, Luft- und Seefracht sowie umfassende Logistiklösungen und globales Supply Chain Management aus einer Hand. Im Jahr 2022 feiert DB Schenker das 150. Firmenjubiläum. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in innovative Transportlösungen, erneuerbare Energien und umweltfreundlichere Produkte für seine Kunden, um das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.Pressekontakt:Maximilian FloegelGlobal Marketing & Transformation CommunicationsSchenker AGmaximilian.floegel@dbschenker.comTel. +49 152 37500 481Bitte nutzen Sie diesen Kontakt sollten Sie weiteres rechtefreies Bildmaterial benötigen.Original-Content von: DB Schenker, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166934/5376856