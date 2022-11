Stellt Zugang zu grenzüberschreitenden Zahlungen und Lösungen für das Währungsrisikomanagement bereit

Corpay1, eine Marke von FLEETCOR (NYSE: FLT) und weltweit führendes Unternehmen für geschäftliche Zahlungsdienste, meldet, dass der Geschäftsbereich Cross-Border von Corpay eine Vereinbarung mit der World Baseball Softball Confederation ("WBSC") getroffen hat und damit offizieller weltweiter Devisenzahlungsanbieter (Global FX (Foreign Currency Exchange) Payments Provider) der WBSC wird.

Durch diese Zusammenarbeit können die WBSC, ihre auf der ganzen Welt vorhandenen Mitglieder und das breitere WBSC-Ökosystem von Geschäftspartnern* auf die innovativen Lösungen von Corpay zugreifen und diese nutzen, um ihr Wechselkursrisiko zu vermindern. Darüber hinaus werden die teilnehmenden Unternehmen mithilfe der preisgekrönten Plattform von Corpay Cross-Border ihre weltweiten Zahlungen über einen einheitlichen Zugangspunkt verwalten können.

"Corpay Cross-Border freut sich über die neue Partnerschaft mit der WBSC und die Ernennung zum offiziellen weltweiten Devisenzahlungsanbieter", sagte Brad Loder, Vice-President, Cross-Border Marketing, Corpay Cross-Border Solutions. "Ich bin zuversichtlich, dass die WBSC, ihre Mitglieder und ihr Geschäftspartnernetz vom Zugang zu unseren umfassenden grenzüberschreitenden Zahlungen und den Devisenrisiko-Managementlösungen, aber auch von unserer langjährigen Erfahrung mit Zahlungstransaktionen in der Sportwelt profitieren werden. Unser Team freut sich darauf, die WBSC bei ihren weltweiten Zahlungen zu unterstützen und ihr bei der Umsetzung ihrer Pläne zu helfen, das Währungsrisiko in den kommenden Jahren zu managen."

"Ich bin sehr stolz und erfreut über diese Partnerschaft mit Corpay. Sie ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die WBSC mit Blick auf organisatorische Stärke, die ein wesentlicher Bestandteil unserer strategischen Ziele ist", sagte WBSC President Riccardo Fraccari. "Die WBSC und ihre Mitglieder sind zunehmend mit finanzieller Unwägbarkeit und Volatilität konfrontiert und die von Corpay angebotenen Dienstleistungen werden uns helfen, die Effizienz und Stabilität bei Fremdwährungstransaktionen in der komplizierten Finanzwelt von heute weiter zu verbessern."

Über Corpay

Corpay ist ein globaler Marktführer im geschäftlichen Zahlungsverkehr und unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, ihre Aufwendungen besser zu verfolgen, zu verwalten und zu begleichen. Corpay stellt seinen Kunden eine umfassende Suite an Online-Zahlungslösungen zur Verfügung, darunter Bill Payment, AP Automation, Cross-Border Payments, Currency Risk Management und Commercial Card Programs. Corpay ist Teil des Markenportfolios von FLEETCOR (NYSE: FLT). Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über die World Baseball Softball Confederation

Die World Baseball Softball Confederation (WBSC) mit Sitz in Pully, Schweiz in der Nähe der olympischen Hauptstadt Lausanne ist der Weltverband für Baseball und Softball. Die WBSC hat 185 Mitgliedsverbände und 8 vorläufige Mitglieder sowie 14 assoziierte Mitglieder in 137 Ländern und Gebieten in Asien, Afrika, Amerika, Europa und Ozeanien. Sie repräsentieren eine vereinte Sportbewegung im Baseball-/Softball, die über 65 Millionen Athleten umfasst und jährlich weltweit etwa 150 Millionen Fans in die Stadien lockt.

Die WBSC ist der Verband für alle internationalen Wettbewerbe, an denen offizielle Nationalmannschaften teilnehmen. Die WBSC ist für die Premier12, die World Baseball Classic und die Baseball-Weltmeisterschaften (U-12, U-15, U-18, U-23 und Frauen), die Softball-Weltmeisterschaften (U-12 Mixed, U-15 Frauen, U-18 Frauen, U-18 Männer, U-23 Männer, Frauen und Männer) und die offiziellen Disziplinen Baseball5 (Senioren- und Jugendweltmeisterschaften) und E-Sports sowie die Baseball-, Softball- und Baseball5-Veranstaltungen bei den Olympischen Spielen zuständig.

1"Corpay" (eine Marke von Fleetcor (NYSE: FLT)) bezieht sich in dieser Mitteilung hauptsächlich auf die Cross-Border Division von Corpay https://payments.corpay.com/cross-border; eine vollständige Auflistung der Unternehmen, die Teil der Corpay-Marke sind, kann hier eingesehen werden: https://payments.corpay.com/compliance.

Vorbehaltlich der Kreditzusage und Compliance-Zustimmung des betreffenden Corpay-Unternehmens.

