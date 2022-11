Grund zum Feiern haben heute alle Home Depot-Aktionäre. Schließlich hüpft die Aktie satte rund zwei Prozent nach oben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Startet hier jetzt die nächste Party?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund 0,5 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 325,24 USD. Die Situation bleibt also angespannt.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...