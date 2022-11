Beijing (ots/PRNewswire) -Der renommierte chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye trat am Donnerstag auf dem Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2022 in Bangkok, Thailand, als Platin-Sponsor und offiziell ausgewiesenes Produkt auf.Am 3. November dieses Jahres wurde die Marke auf dem APEC China CEO Forum 2022 als strategischer Partner und ausgewiesenes Produkt vorgestellt, um die Vision einer nachhaltigen Entwicklung mit der Welt zu teilen.Beim Abendessen des APEC CEO Summit 2022 am 17. November präsentierte die Marke erneut ihre High-End-Produkte wie den Wuliangye Classic, Wuliangye der achten Generation und Souvenir-Geschenkboxen, um den Duft des Likörs und die chinesische Kultur von "Harmonie und Glück" zu demonstrieren.Führungskräfte aus der ganzen Welt lobten beim Abendbankett den guten Geschmack und die raffinierte Brautechnologie der Marke, die seit mehr als tausend Jahren weitergegeben wird.In den letzten Jahren hat Wuliangye im Rahmen der APEC eine engere freundschaftliche Beziehung und Zusammenarbeit mit Partnern aus der ganzen Welt aufgebaut und an einer Reihe von APEC-Treffen wie dem APEC CEO Summit und dem APEC China CEO Forum teilgenommen, um die internationale Entwicklung der Marke zu lenken.Das APEC CEO Summit ist das einflussreichste Treffen von Wirtschafts- und Regierungschefs in der Asien-Pazifik-Region, das CEOs und führenden Führungskräften aus der Wirtschaft die Möglichkeit bietet, über die dringendsten Themen der Region und weltweit zu diskutieren und zusammenzuarbeiten, um gemeinsamen Wohlstand zu fördern.https://en.imsilkroad.com/p/331215.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1952014/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-die-chinesische-spirituosenmarke-wuliangye-glanzt-auf-dem-apec-ceo-summit-2022-301685319.htmlPressekontakt:Mine Bao,+86-18503306162,mine120111@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5376975