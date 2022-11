Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten, intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat die Innovation und Erforschung der Vollfarbtechnologie beschleunigt. Mit TiOC, Panorama, Zoom und 4K bietet die neue Generation der Dahua Full-Color-Serie eine breite Palette von Low-Light-Funktionen, die verschiedene intelligente Technologien zur Lösung von Problemen in unterschiedlichsten Szenarien integrieren. So können Installateure und Endnutzer die ideale Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse wählen.

Inadequate availability of light is one of the major challenges of every monitoring system. Images taken under such lighting condition are often not clear, have detail loss, and even contain noise, making it difficult to detect or trace back targets in case of an event. The Dahua Full-color cameras were developed to address these demanding monitoring challenges. With remarkable offerings such as dual lens, vari-focal lens, 4K resolution, and AI features, this technology offers a wide-range of products and solutions that can effectively solve the arduous monitoring pain points of end-users and provide clear and vivid images of the monitored scene 24/7. (Photo: Business Wire)