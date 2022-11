Vom 30. November bis 1. Dezember 2022 auf der Pariser Messe Porte de Versailles, Pavillon 5.2.

Während drei Tagen treffen sich Akteure und Branchenexperten, um sich über die Themen innovative Zahlungen und Identifizierungslösungen auszutauschen, die für institutionelle und kommerzielle Organisationen echte Grundpfeiler des digitalen Wandels darstellen.

Die TRUSTECH beherbergt knapp 130 französische und internationale Aussteller (83 %) sowie zahlreiche Start-ups. Sie erhalten die Möglichkeit, ihre neuesten Innovationen zu präsentieren oder an Pitch-Sessions auf der Innovation Stage, einem Bereich im Herzen der Veranstaltung, teilzunehmen.

Die 3.500 erwarteten Besucher können an den zahlreichen Konferenzen zu den beiden großen Themen der Stunde teilnehmen:

2022-2023... Schlüsseljahre für die Identität?

Welche digitale Zukunft für den Zahlungsverkehr?

Eine Reihe von rund 60 Konferenzen, die von internationalen Experten und Meinungsführern geleitet werden, bieten den Fachbesuchern hochaktuelle Inhalte, um die wichtigsten Marktthemen zu verstehen.

3 exklusive Keynotes jeder Morgen der Messe wird mit einer interessanten Keynote eröffnet:

Dienstag, 29. November: "The evolution of digital globalisation and the emergence of diversity" [Die Entwicklung der digitalen Globalisierung und das Aufkommen der Vielfalt] mit Fleur PELLERIN , Präsidentin und Gründerin von Korelya und ehemalige Ministerin

mit , Präsidentin und Gründerin von Korelya und ehemalige Ministerin Mittwoch, 30. November: "Building a European strategic digital autonomy" [Aufbau einer europäischen strategischen digitalen Autonomie] mit Paul TIMMERS , mit Paul TIMMERS, Research Associate, Universität Oxford

mit , mit Paul TIMMERS, Research Associate, Universität Oxford Donnerstag, 1. Dezember: "What steps to take for the next global economy?" [Welche Schritte müssen für die nächste globale Wirtschaft unternommen werden?] mit Philippe DESSERTINE, Wirtschaftswissenschaftler, Professor und Direktor des Institut de la Haute Finance de Paris

Eine Studie, die exklusiv mit Opinion Way durchgeführt wurde:

In diesem Jahr arbeitet TRUSTECH mit Opinion Way zusammen, um ein Thema zu behandeln, das im Mittelpunkt der Geschäftsthemen des Sektors steht: "The French and concerns about payment methods" [Die Franzosen und ihre Bedenken beim Thema Zahlungsmethoden].

Kommen Sie am 29. November nach Paris Porte de Versailles, um alle technologischen Innovationen rund um die Themen digitale Identität und Zahlungen zu entdecken.

Öffnungszeiten der Messe:

29.11.2022 von 09.30 bis 18.00 Uhr

30.11.2022 von 09.30 bis 18.00 Uhr

01.12.2022 von 09.30 bis 17.00 Uhr

Weitere Informationen:

Website: https://www.trustech-event.com/

Twitter: @TRUSTECH_Event

Contacts:

Presse: Informationen und Presseakkreditierungen

Agence Øconnection

Valérie Hackenheimer 06 12 80 35 20 vhackenheimer@oconnection.fr

Emeline Réthoré 06 30 61 51 67 erethore@oconnection.fr

Violaine Bousquet 0764063539 vbousquet@oconnection.fr