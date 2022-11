MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat CTS Eventim von "Reduce" auf "Add" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 60 Euro angehoben. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Geschäfte des Veranstalters und Ticketverkäufers enorm belebt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entwicklung habe seine Erwartungen und die des Marktes übertroffen. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis bis 2023. Diese Prognosen beinhalteten eine volle und vorhersehbare Pipeline von Spitzenkünstlern, die auf Tournee gehen wollen, sowie keine wesentlichen Covid-bedingten Einschränkungen für die Live-Unterhaltungsbranche./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 15:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005470306