Mavenir, der Netzwerk-Softwareanbieter, der die Zukunft von Netzwerken mit cloud-nativer Software aufbaut, die in jeder Cloud funktioniert, verkündete heute die Lancierung seiner Communications Platform as a Service (CPaaS), eines integrierten Software-als-Service- (SaaS) Angebots.

Mavenirs CPaaS kombiniert Programmierungsschnittstellen- (API) Befähiger und schlüsselfertige Anwendungen, um eine vollständige Lösung für die Kundendialog- und Unternehmensmessaging-Monetarisierung für Kommunikationsservice-Anbieter (CSPs) bereitzustellen.

CPaaS ermöglicht eine digitale Wandlung und hilft Unternehmen dabei, den Kundendialog zu verbessern und die Effizienz zu erhöhen und stellt eine wachsende Geschäftschance für CSPs dar.

Mavenir CPaaS ermöglicht Kommunikationsservice-Anbietern (CSPs):

die Monetarisierung ihrer Netzwerk-Assets zu erhöhen indem neue Fälle für die geschäftliche Nutzung und neue Anwendungen befähigt werden. CSPs, die nach neuen Einnahmequellen suchen, können Unternehmen direkt eine Möglichkeit zur Integration von Kommunikationsfähigkeiten innerhalb bestehender geschäftlicher Anwendungen und Prozesse anbieten, wobei sie ihre vorhandenen Netzwerk-Assets nutzen, um eine zuverlässige Verkehrsterminierung bereitzustellen.

CSPs können ihr Angebot auch mit Mavenirs CPaaS Unternehmensmessaging- und Kundendialogfähigkeiten erweitern, wobei sie mobilnative Multikanal-Messagingerlebnisse wie RCS auf Google Business Messages, Apple Messages for Business, SMS und MMS bereitstellen.

CSPs können ihr Angebot auch mit Mavenirs CPaaS Unternehmensmessaging- und Kundendialogfähigkeiten erweitern, wobei sie mobilnative Multikanal-Messagingerlebnisse wie RCS auf Google Business Messages, Apple Messages for Business, SMS und MMS bereitstellen. reichhaltige Messagingerlebnisse zu erstellen Mavenir CPaaS schließt schlüsselfertige Anwendigungen wie Smart 2FA, Campaign und Chatbot Studios, Visual Flow Builder, SMS Message Exchange for Webex und Microsoft Teams, Number Masking sowie eine Reihe programmierbarer APIs für Sprach-, Video-, Mehrkanalmessaging und WebRTC-Fähigkeiten ein.

Innovation und Differenzierung zu beschleunigen - unter Verwendung von Mavenir CPaaS APIs und SDKs können CSPs ihre internen Innovationsteams einsetzen oder mit Drittparteipartnern zusammenarbeiten, um ihre Netzwerkfähigkeiten zu neuen, einzigartigen und differenzierten Serviceangeboten zu kombinieren, die sich an spezifische Branchenvertikale richten (z.B. Gesundheitswesen, Finanzdienste, die Tourismusindustrie usw.).

"Die mobile Nachrichtenübermittlung von Verbrauchern beschleunigt sich weiterhin und erfordert es, dass Unternehmen es lernen, den Dialog mit Kunden auf ihren bevorzugten Kanälen zu führen, auf globaler Ebene und jederzeit", sagte Jorgen Nilsson, Präsident von Enterprise Connect Solutions bei Mavenir. "Die Kombination aus immersiven Funktionen und Befähigern mobiler Unternehmenskommunikation zu einer integrierten Lösung ermöglicht es CSPs, mit einer noch breiteren Palette an Services ihre Kundendialoginitiativen zu stärken und gleichzeitig ihren Anteil an Einnahmen in der Unternehmenskommunikations-Wertkette zu erhöhen."

Mavenir CPaaS ist als SaaS-Angebot verfügbar, das von Mavenir in der öffentlichen Cloud gemanagt und betrieben und als ein Pay-as-you-Grow-Modell angeboten wird, das die anfänglichen Investitionen und Risiken minimiwert, wodurch der Markteinstieg beschleunigt wird.

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft von Netzwerken und ist ein Pionier für fortschrittliche Technologie, wobei der Schwerpunkt auf der Vision eines einzigen, software-basierten automatisierten Netzwerks liegt, das in jeder Cloud funktioniert. Als der einzige Anbieter der Branche von End-to-End- cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert Mavenir sich auf die Umwandlung der Art, wie die Welt verbunden ist, und beschleunigt die Softwarenetzwerk-Umwandlung für mehr als 250 Kommunikationsserviceanbieter und Unternehmen in mehr als 120 Ländern, die mehr als 50% der weltweiten Abonnenten betreuen. www.mavenir.com

