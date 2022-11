Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung können Sie durch Klicken auf diesen Link abrufen.



SAN DIEGO, Kalifornien, Nov. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während in den USA Thanksgiving bald näher rückt, sind zwei Dinge fast garantiert: ein Festessen zu Thanksgiving und verrückte Black Friday-/Cyber Monday-Angebote auf der ganzen Welt. Und da Weihnachten vor der Tür steht, hat elago ein paar tolle Sparmöglichkeiten zusammengestellt, damit Sie frühzeitig ein tolles Geschenk für einen lieben Menschen vorbereiten und kaufen können - oder einfach nur, um etwas Cooles für sich selbst zu kaufen. Sparen Sie bei elago.com vom 21. bis zum 28. November im gesamten Sortiment 30 %.

Falls Sie noch nichts von elago gehört haben: Dies ist ein etabliertes Designunternehmen, das seit 2002 in San Diego, Kalifornien (USA), ansässig ist. Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer von elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Dies macht sie zuversichtlich, dass sich die Kunden in das jeweilige Produkt verlieben werden, sobald sie es in ihren Hände halten.

Die erste Geschenkidee ist das Pencil Case, das Ihren Apple Pencil in einen hölzernen Nr. 2-Bleistift verwandelt - das meistverkaufte Apple Pencil Case der Welt. Das Gehäuse gibt es in zwei Versionen, eine für jede Generation des Apple Pencil. Beide Versionen sind aus nicht recyceltem Silikon hergestellt, um sicherzustellen, dass Sie eine Hülle erhalten, die ein Leben lang hält. Silikon ist unglaublich griffig und schützt Ihren Stylus vor Herunterfallen und Kratzern - perfekt für den täglichen Gebrauch! Die Form des Gehäuses fühlt sich an wie die Holzstifte, die wir früher benutzt haben, und ist daher ergonomisch und ideal für den längeren Gebrauch. Das Aufladen des Stiftes ist kein Problem, das Gehäuse der zweiten Generation muss jedoch ordnungsgemäß angebracht werden, damit das kabellose Aufladen funktioniert. Eine ausführliche Installationsanleitung ist online verfügbar. Für die 2. Generation sind verschiedene Farben und Kollaborationsmodelle verfügbar, während die erste Generation bald in weiteren Farben ausgeliefert wird. Bringen Sie die Nostalgie zurück und genießen Sie die Verwendung Ihres Apple Pencil noch ein bisschen mehr.

Pencil Case für den Apple Pencil der 1. Generation

elago.com https://bit.ly/3zPVVXs

Pencil Case für den Apple Pencil der 2. Generation

elago.com: https://bit.ly/3btF1ED

Eine weitere tolle Geschenkidee ist das klassische elago AW5-Case für AirPods und Galaxy Buds aller Serien. Das AW5 wurde in Anlehnung an eine klassische Handheld-Spielkonsole entworfen und besteht aus hochwertigem Silikon, das einen hervorragenden Fallschutz bietet. Dieses Retro-Gaming-Case ist perfekt für Gamer, Gaming-Fans und Sammler von Retro-Themen! Das AW5 ist in den klassischen Farben Hellgrau, Schwarz und Sandrosa erhältlich.

AW5 für AirPods 1 & 2:

elago.com: https://bit.ly/3EPZCPn

AW5 für AirPods 3:

elago.com https://bit.ly/3Er3t3V

AW5 für AirPods Pro:

elago.com https://bit.ly/3OwNINC

AW5 für AirPods Pro 2:

elago.com https://bit.ly/3Xj2VFZ

AW5 für Galaxy Buds:

elago.com https://bit.ly/3ElQqRg

elago stellt einige der besten Smart Home-Zubehörteile her, darunter Apple TV und Nest-Produkte. Egal, ob Sie ein Case für Ihre Apple TV-Fernbedienung benötigen, Ihr Apple TV an einer beliebigen Oberfläche befestigen wollen, Ihre Nest-Kamera abdecken oder Ihr Nest-Thermostat mit einem Akzent versehen möchten, elago bietet Ihnen viele Möglichkeiten. Das perfekte Geschenk für Ihr Haus oder für alle, die ihr Smart Home-Zubehör aufrüsten möchten.

Smart-Home-Zubehör:

elago.com: https://bit.ly/3ABK3IC

Die neuen iPhone 14s sind wie Pilze aus dem Boden geschossen, was bedeutet, dass die Leute Handyhüllen brauchen! Neben den klassischen Silikonhüllen von elago gibt es auch ganz besondere Hüllen - wie die Pebble-Hülle aus echtem Gestein! Da wir ein Designunternehmen sind, ist die Hüllenserie von elago in ihrem Stil sehr einzigartig. Weitere Hüllen sind die Urban Clear, Armor, Glide, Hybrid Clear und MagSafe Silicone. Die perfekte Hülle für das iPhone 14s finden Sie bei elago.com.

iPhone 14:

elago.com: https://bit.ly/3gp1zZz

iPhone 14 Plus:

elago.com: https://bit.ly/3OnIzY6

iPhone 14 Pro:

elago.com: https://bit.ly/3AySsfD

iPhone 14 Pro Max:

elago.com: https://bit.ly/3i0cABc

Sie haben eine Apple Watch oder kennen jemanden, der eine hat? elago hat eine wahnsinnig große Auswahl an Uhrenzubehör. Wählen Sie aus verschiedenen und einzigartigen Ladestationen, haltbaren und eleganten Armbändern und einzigartigem MagSafe-Zubehör. Was auch immer der Uhr fehlt, Sie können Qualitätsprodukte finden, die unschlagbar sind.

Zubehör für die Apple Watch:

elago.com: https://bit.ly/3AyRS1r

elago ist in erster Linie und vor allem ein Designunternehmen. Das Motto des Unternehmens lautet "einfache Raffinesse", denn es schafft Produkte, die nützlich und ästhetisch sind. Alle Designs werden von Grund auf im eigenen Haus entworfen, was sicherstellt, dass das Produkt, das Sie erhalten, detailorientiert ist und perfekt funktioniert.

elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien (USA), gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark-Awards und reddot-Awards.

Instagram:

@elago.de

Kontakt:

haein.lee@elago.com