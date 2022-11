- 200.000 USD Preisgeld wartet auf die Gewinner der Auszeichnung Die Khalifa International Award for Early Learning-

Die Mitglieder des Preisverleihungskommittees der Auszeichnung Khalifa International Award for Early Learning (KIAEL) würdigten diese Woche UNESCOs Aufruf der Tashkent-Erklärung für frühkindliche Bildung, die Themen der Nachhaltigkeit und des Klimawandels unter den Kernleitprinzipien als Wissenstreiber für die Verwandlung frühkindlicher Betreuungs- und Bildungssysteme weltweit hervorzuheben.

"Wir freuen uns sehr, dass Vertreter aus den 150 Ländern, die an der kürzlich stattgefundenen Weltkonferenz für frühkindliche Betreuung und Bildung in Usbekistan teilgenommen haben, dem Leitprinzip der Tashkent-Erklärung zugestimmt haben. Sie haben das Recht eines jeden Kindes auf Zugang zu hochwertigen Betreuungs- und Bildungsdiensten (ECCE) stark hervorgehoben; sowie außerdem die Entwicklung des ECCE-Fachpersonals; die Innovation zur Verwandlung von ECCE; und ein von der Regierung unterstützter, multisektoraler und integrierater Ansatz zur frühkindlichen Betreuung und Bildung", sagte eine Konferenzteilnehmerin, Dr. Nirmala Rao, Professorin an der Pädagogischen Fakultät der Universität Hong Kong und eine Serena H C Yang Professorin für frühkindliche Entwicklung und Bildung.

Dr. Rao ist eines der fünf Mitglieder des Preisverleihungskommittees von KIAEL.

Die KIAEL hat zwei Kategorien; Beste Forschung Studien und Beste Programme Lehrpraktiken.Die Abgabefrist für Bewerbungen ist der 28. Februar 2023. Bewerbungen müssen über das Online-Bewerbungssystem unter https://el.khaward.ae/ vor Ablauf der Frist eingereicht werden.

"Unsere Mission ist es, sowohl Forschung über frühkindliche Bildung und Betreuung, die Verbesserungen in der Praxis unterstützen, als auch beispielhafte Programme oder Lehrpraktiken, die nachweislich die Qualität und/oder das Lernen und die Entwicklung kleiner Kinder verbessern, zu identifzieren und zu belohnen", sagte Dr. Barnett,Co-Gründungsdirektor des Nationalen Instituts für frühkindliche Bildung und Vorstandsmitglied und Professor für Bildung an der Rutgers Universität.

"Alle zur Beurteilung durch das KIAEL-Preisverleihungskommittee eingereichten Programme werden einer Bewertung der Umsetzung oder der Ergebnisse unterzogen, die einen Nachweis für die Implementierung und potenzielle oder dokumentierte Auswirkungen auf die Praxis beim frühkindlichen Lernen oder den Ergebnissen des frühkindliches Lernens bieten", sagte Professor Iram Siraj, Professor für Kindesentwicklung und Bildung, Universität Oxford.

Das KIAEL-Preisverleihungskommittee wählt zwei Gewinner für jede Auszeichnung mit einem Preisgeld von 50.000 USD für jeden Gewinner aus.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005620/de/

Contacts:

Lejo Johnny

Leidar MENA

Mobiltelefon: +971504537023

E-Mail: lejo.johnny@leidar.com