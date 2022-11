MANCHESTER (dpa-AFX) - Die Eigentümer von Manchester United bereiten sich auf einen möglichen Verkauf des englischen Traditionsvereins vor. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung des Premier-League-Clubs hervor. Es gehe um das Wachstum von United mit dem Ziel, dass der Club alle sportlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ausnutze. "Als Teil dieses Prozesses wird der Vorstand alle strategischen Alternativen in Betracht ziehen, inklusiver neuer Investitionen in den Club, einen Verkauf oder andere Transaktionen die Firma betreffend", hieß es. Der englische Rekordmeister ist in Besitz der amerikanischen Glazer-Familie, der in der NFL auch die Tampa Bay Buccaneers gehören./max/DP/stk