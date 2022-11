DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

EZB - Die Europäische Zentralbank muss bei ihrer nächsten Abstimmung das Tempo der Zinserhöhungen beibehalten, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es den politischen Entscheidungsträgern mit der Eindämmung der Inflation "ernst" ist, so Robert Holzmann, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und Mitglied des EZB-Rats. Er spricht sich für eine dritte Anhebung des Einlagensatzes um 0,75 Prozentpunkte bei der nächsten Zinssitzung Mitte Dezember aus. Seine Äußerungen unterstreichen das Potenzial für einen Konflikt bei der nächsten Abstimmung, bei der die Entscheidungsträger zwischen der Beibehaltung des Tempos und dem Übergang zu kleineren Erhöhungen angesichts der Anzeichen einer Rezession gespalten sind. (Financial Times)

GASVERBRAUCH - Die deutschen Haushalte sparen auch bei winterlichen Temperaturen viel Gas ein. "Wir beobachten im Vergleich zu den Vorjahren einen Rückgang des Gasverbrauchs um 40 Prozent", sagte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Die ersten kälteren Novemberwochen entwickelten sich "sehr verantwortungsbewusst". Müller appelliert allerdings an die Bevölkerung, beim Sparen nicht nachzulassen. "Das Problem ist, das wir das den ganzen Winter durchhalten müssen". (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

STEUER/GAS - Das Bundesfinanzministerium will Übergewinne von Mineralöl- und Gasunternehmen mit einem Steuersatz von 33 Prozent besteuern. "Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine Steuer im Sinne der Abgabenordnung", heißt es in der Formulierungshilfe zum Jahressteuergesetz 2022, die Welt vorliegt. Alle im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen müssen demnach jenen Gewinn aus den Jahren 2022 und 2023 extra versteuern, der mehr als 20 Prozent über dem Durchschnittsgewinn der Jahre 2018 bis 2021 liegt. Die Einnahmen will der Bund genauso wie die Abschöpfung von Zufallsgewinnen im Strombereich zur Deckung der Finanzierung der Strompreisbremse nutzen. Die zusätzlichen Einnahmen des Bundes werden in dem Entwurf auf 1 bis 3 Milliarden Euro beziffert. (Welt)

KRITISCHE INFRASTRUKTUR - Kritische Infrastruktur soll in Deutschland besser geschützt werden - auch wenn sie in privater Hand ist. Um das zu erreichen, soll es erstmals Mindeststandards für die Sicherheit in allen Infrastruktursektoren geben. Das geht aus den Eckpunkten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für ein entsprechendes Gesetz hervor, die derzeit in der Ressortabstimmung sind und der Rheinischen Post vorliegen. Demnach soll das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur zuständigen Behörde für den Schutz kritischer Infrastruktur ausgebaut werden. Für die Identifikation kritischer Infrastruktur (Kritis) werden in dem Papier elf Sektoren genannt: Energie, Verkehr, Bankwesen, Finanzmarktinfrastrukturen, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, digitale Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, Weltraum sowie Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln. (Rheinische Post)

November 23, 2022

