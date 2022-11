Dem DAX winkt zur Wochenmitte zum Start ein leichtes Plus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 14.478 Punkte. Damit rückt er wieder an den tags zuvor bei 14.485 Punkten erreichten Höchststand seit Anfang Juni heran.Die Anleger konzentrierten sich einfach auf positive Aspekte wie gute Ergebnisse einiger Einzelhändler und weitere Signale auf eine mögliche Verlangsamung der Zinswende der US-Notenbank, so die Experten ...

