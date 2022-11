Die deutschen Steuereinnahmen haben im Oktober wieder zugelegt. Mit einem Plus von 6,1% konnte der Abwärtstrend der vergangenen beiden Monate beendet werden. Der Bund verbuchte im Oktober 17,1% mehr an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 23,6 Mrd. EUR, was im Wesentlichen auf das starke Wachstum der Gemeinschaftssteuern zurückzuführen war. ...

