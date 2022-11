Darmstadt (ots) -In Deutschland besucht mittlerweile jede*r 11. Schüler*in eine der insgesamt 5.893 Privatschulen. Das Interesse an privat geführten Schulen mit Internat steigt spürbar mit jedem neuen Jahr. Die Gründe dafür sind am Beispiel des ganzheitlich ausgerichteten Schulzentrums Marienhöhe schnell dargelegt.Lernen im eigenen Takt: Verschiedene Abschlüsse und Schulformwechsel sind möglichPrivatschulen haben den rechtlichen Status einer Ersatz- oder Ergänzungsschule. Auf dem Campus des Schulzentrums Marienhöhe sind verschiedene Schulzweige vorhanden: eine Grundschule, eine Realschule, ein Gymnasium, ein Kolleg und ein Internat. Im Gegensatz zu staatlichen Einrichtungen, ist es den Schülerinnen und Schülern möglich, die Schulform zu wechseln. Während manche ihre schulischen Ziele auf dem klassischen Weg am Gymnasium durchlaufen, beginnen andere in der Realschule und wechseln dann in den Beruf oder die gymnasiale Oberstufe. Selbstverständlich ist das Erreichen der (Fach-) Hochschulreife auch über das Kolleg möglich.Nachhaltige Wertevermittlung dank klar formuliertem LeitbildIn einer Privatschule werden einer gehobenen Schulbildung entsprechende Werte vermittelt. Das Schulzentrum Marienhöhe legt seinen Fokus auf eine ganzheitliche Ausbildung im Sinne einer "Schule fürs Leben". Dazu gehört, dass neben Lernfreude und Eigenverantwortung auch Wertschätzung und Kooperationsbereitschaft erfahren und vermittelt werden. Auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes orientieren sich alle persönlichen Berührungspunkte und Bildungsstrategien an diesem Leitbild.Kontinuierlicher Unterricht auf der Höhe des digitalen FortschrittsPrivatschulen wählen das Lehrpersonal dem eigenen Schulprofil entsprechend aus. Die dort arbeitenden Lehrerinnen und Lehrer müssen den hohen Anforderungen in fachlicher und pädagogischer Hinsicht gewachsen sein. Nur so können sie auch die Vermittlung des Lehrstoffes im Bereich der Informationstechnologie kompetent, altersgerecht und (inter-) aktiv gewährleisten.Dabei spielen das hohe Verantwortungsbewusstsein und der persönliche Anspruch aller Beteiligten eine besondere Rolle. Da eine Privatschule wie das Schulzentrum Marienhöhe unternehmerisch arbeitet, ist es wichtig, für große Zufriedenheit und Motivation bei den Lehrkräften zu sorgen. Davon profitieren auch die Schülerinnen und Schüler, da kaum Unterrichtsstunden ausfallen und so die Lernfreude bei allen erhalten bleibt.Großer Entfaltungsspielraum mit individueller Förderung und optimaler AusstattungDurch anschaulichen, handlungsorientierten Unterricht in kleinen Klassen und engagierte Lehrerinnen und Lehrer kann das persönliche Potenzial der Schülerinnen und Schüler in einer Privatschule bestens gefördert werden. Das Lernen wird jedoch auch durch die gute und gepflegte Ausstattung der Schulen auf dem Campus mit speziell eingerichteten Fachräumen und exzellenten Sportanlagen unterstützt.Diese helfen besonders talentierten und förderungsbedürftigen Schülerinnen und Schülern, von den Entwicklungsmöglichkeiten des Schulzentrums Marienhöhe gleichermaßen zu profitieren. So gibt es beispielweise im Schulzentrum Marienhöhe bei nachgewiesener Lese- Rechtschreib-Schwäche (LRS) eine lange Fördertradition. Doch auch andere Lernlücken gehören durch den Nachhilfe-Pool schnell der Vergangenheit an.Sicher und in geregelten Bahnen durch Ganztagsbetreuung und InternatWie in den meisten Privatschulen endet der Vormittagsunterricht auch im Schulzentrum Marienhöhe um die Mittagszeit. Danach schließt sich eine kostenfreie Ganztagsbetreuung mit Wahlfächern und Arbeitsgemeinschaften an. Gegen Entgelt können die Schülerinnen und Schüler auch ein gesundes Mittagessen genießen oder in der Lerngruppe gemeinsam ihre Hausaufgaben lösen. An dieser Stelle endet die Ganztagsbetreuung.Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auch das Internatsangebot der Marienhöhe zu nutzen und in das geborgene Miteinander der "Patchworkfamilie" einzutauchen. Im normalen Internatsalltag wachsen dort junge Persönlichkeiten heran, die ihre Stärken und Grenzen kennenlernen. Sowohl ihre sozialen Skills als auch ihr persönliches Maß an Konfliktfähigkeit können sie bei den vielen Freizeitaktivitäten im Internatsleben festigen, ohne das Gefühl von Einsamkeit zu erfahren.Das Erwachsenwerden und Lernen in einer Privatschule mit Internat wie dem Schulzentrum Marienhöhe ist so "mit Netz und doppeltem Boden" auf eine Weise abgesichert, die Eltern allein oftmals aus beruflichen Gründen nicht in diesem Maße leisten können.Weitere Informationen sind unter https://www.marienhoehe.de/ erhältlich. Für ein persönliches Kennenlernen empfehlen sich die jährlichen Infotage des Schulzentrums Marienhöhe.Pressekontakt:Schulzentrum MarienhöheAuf der Marienhöhe 3264297 DarmstadtSchulleiter: Dr. Christian NoackGeschäftsführer: Achim UlrichT +496151 53910F +496151 5391168E-Mail: info@marienhoehe.dewww.campus-marienhoehe.dePressekontakt:www.dimaconcept.de/prredaktion@dimaconcept.deOriginal-Content von: Schulzentrum Marienhöhe gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162255/5377115