Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein leichte Erholung ab. Der DAX wurde am Morgen zeitweise 0,3 Prozent höher bei 14.472 Zähler taxiert. Seit seinem vor fast zwei Monaten markierten Jahrestief hat der Index inzwischen um mehr als ein Fünftel zugelegt. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Mittwoch beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADie US-Börsen haben am Dienstag ...

