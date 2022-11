Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA wird morgen Thanksgiving gefeiert und am Freitag werden viele US-Amerikaner den Tag zu Hause oder im Black-Friday-Wahnsinn verbringen, so die Analysten der Helaba.Daher würden einige Datenveröffentlichungen auf heute vorgezogen, sodass der Kalender nicht nur von europäischer Seite gut gefüllt sei. Am Vormittag würden die Vorabschätzungen der europäischen Einkaufsmanagerindices das Geschehen bestimmen. Angesichts der problematischen Situation wegen der hohen Preissteigerungsraten und noch vorhandener Lieferprobleme sowie der steigenden Zinsen, werde erneut mit schwachen Ergebnissen gerechnet. ...

