FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax behält am Mittwoch den tags zuvor erreichten Höchststand seit Anfang Juni im Blick. An die 14 485 Punkte kam er kurz nach der Eröffnung mit plus 0,10 Prozent auf 14 436,40 Punkte aber nicht heran. Seit seinem vor fast zwei Monaten markierten Jahrestief hat der deutsche Leitindex inzwischen um mehr als ein Fünftel zugelegt. Die ruhige Konsolidierung auf hohem Niveau zeige seine Widerstandsfähigkeit gegenüber schlechten Nachrichten, erläuterte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Marktes.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte zur Wochenmitte in den ersten Handelsminuten mit minus 0,02 Prozent auf 25 613,33 Zählern kaum verändert. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann 0,2 Prozent.

Angesichts des "Thanksgiving"-Feiertags am Donnerstag in den USA ist der Datenkalender zur Wochenmitte besonders gut gefüllt. So stehen die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA sowie das von der Uni Michigan ermittelte Konsumklima auf der Agenda. Am Abend warten die Marktteilnehmer auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung und erhoffen sich davon weitere Hinweise auf das Ausmaß der künftigen Zinsschritte./ajx/mis

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145