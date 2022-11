Pondicherry, Indien (ots/PRNewswire) -- Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu Integras Ziel der Klimaneutralität bis 2030- Engagement für die Förderung von Technologietalenten aus der ländlichen Gemeinschaft- Umweltfreundlicher Betrieb wurde auf einem Bauernhof eingerichtetIntegra Software Services (http://www.integranxt.com/), ein in Indien ansässiges Unternehmen, das Lösungen für Wissens- und digitale Transformation anbietet, gab die Einweihung seines ersten grünen Gebäudes bekannt, wodurch Integra seine langjährige Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbaut.Olga Tchivikova, Operations Director, Researcher Services Division von Taylor & Francis, weihte das neue grüne Bürogebäude von Integra auf dem Bio-Bauernhof von Integra im Dorf Kenipet in der Nähe von Puducherry, Tamil Nadu, Indien, in Anwesenheit von Sriram Subramanya, Managing Director & CEO, und Anu Sriram, Joint Managing Director, beide Gründer von Integra, ein.Olga sagte bei dieser Gelegenheit: "Dies ist eine wichtige und bewundernswerte Initiative für ein nachhaltiges Leben auf unserem Planeten. Das grüne Bürogebäude von Integra zeigt, wie Unternehmen gleichzeitig verantwortungsvoll, produktiv und innovativ sein können. Es ist inspirierend zu sehen, wie es Integra gelungen ist, ein karges Land in eine üppige grüne Oase zu verwandeln, als es Bioville Organic Farms errichtete. Ich bin beeindruckt von seinem Engagement für die Umwelt und seiner Unterstützung der lokalen Gemeinschaft durch die vielen grünen Initiativen. Ein großes Lob an das Team für seine Leistungen bei der Schaffung einer nachhaltigen Zukunft für die kommenden Generationen."Die inmitten von üppigem Grün errichtete Anlage soll Innovation, Kreativität und eine Kultur der Nachhaltigkeit fördern und ist eine der bedeutenden Investitionen von Integra auf dem Weg zu einem verantwortungsvollen globalen Dienstleistungsunternehmen.Bei der Einweihung erklärte Sriram: "Die ESG-Agenda von Integra ist in all unser Handeln eingebettet und konzentriert sich auf den Aufbau einer nachhaltigen und gerechten Zukunft. Wir machen Nachhaltigkeit zu einer Lebenseinstellung, indem wir mit unseren Kunden und Mitarbeitern zusammenarbeiten. Dieses grüne Gebäude ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg."Das neue grüne Gebäude von Integra, das bis 2030 kohlenstoffneutral sein soll, setzt auf Nachhaltigkeit durch effiziente Wassernutzung, nachhaltige Materialien und erneuerbare Energien. Darüber hinaus erläuterte Sriram, wie das Bürogebäude von Integra in Pondicherry die Nutzung des natürlichen Lichts maximiert, Wasser recycelt und wiederverwendet, wodurch jedes Jahr rund 10 Millionen Liter Wasser eingespart werden. Zudem werden fast 1 Million Liter Regenwasser pro Jahr neu aufgefangen.Informationen zu IntegraIntegra ist einer der weltweit führenden Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Entwicklung digitaler Inhalte, Technologie und Arbeitsabläufe. Integra bedient die Top-Unternehmen im Verlagsbereich und unterstützt seine globale Kundschaft von vier Niederlassungen in drei Ländern aus.Weitere Informationen: www.integranxt.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1953707/Integra_Green_Building.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1953706/Integra_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/integra-software-services-weiht-grunes-gebaude-ein-301685885.htmlPressekontakt:Debi Prasad Senapati,Vice President,Marketing,debi.senapati@integra.co.in,+91-6383814997Original-Content von: Integra Software Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166962/5377181