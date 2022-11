Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -- Besonderer Schwerpunkt auf Unternehmensplanung und -entwicklung- Überarbeitung der Website und der mobilen AppsDas weltweit führende Finanzunternehmen Squared Financial (http://www.squaredfinancial.com/) ernennt Andreas Lazarou zum neuen Chief Commercial Officer, um die Geschäftsentwicklung zu fördern und die Strategieplanung zu verbessern.Die Anstellung von Lazarou ist ein weiterer Schritt in den Bestrebungen der Gruppe, das Geschäft zu vergrößern und ein Komplettanbieter für Händler und Investoren auf der ganzen Welt zu werden. Das Unternehmen ist derzeit dabei, seine Website (http://www.squaredfinancial.com/) zu überarbeiten und seine mobilen Trading-Apps zu aktualisieren. Aufgrund der Technologie, der Infrastruktur und der Unterstützung, die das Unternehmen aufgebaut hat, um die Handelserfahrung seiner Kunden zu optimieren, ist es dem Ziel näher gekommen, seine Präsenz in der Handelsarena zu stärken. Lazarou wird die Leitung der Unternehmensentwicklung und des Marketing übernehmen. Seine Leidenschaft für Marketingtrends wird die Expansionsstrategie vorantreiben und den Umsatz steigern, das Markenimage und die Markenpräsenz verbessern und das Ansehen online und offline pflegen. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Unternehmensentwicklung.Andreas Lazarou, CCO bei Squared Financial, sagt: "Ich freue mich sehr, Squared Financial in einer Zeit beizutreten, in der die Gruppe einen Meilenstein nach dem anderen erreicht. Die Handelsszene wird von zahlreichen Maklerunternehmen beherrscht, und hier unterscheidet sich Squared Financial durch seine avantgardistische Vision des Handels. Ich bin überzeugt, dass das Team und ich das, was wir bereits aufgebaut haben, als Sprungbrett für weitere Erfolge in der Zukunft nutzen werden."Husam Al Kurdi, CEO der Squared Financial Group, fügt hinzu: "Andreas' nachgewiesene Erfahrung und sein strategischer Weitblick bei der Förderung von Wachstum und der Stärkung des Markenimages sind genau das, was wir hier bei Squared Financial brauchen. Unser Ziel ist es, ein langfristiger Partner für Investoren zu werden. Deshalb erweitern wir unser Team, unser Angebot und die Jurisdiktionen, in denen wir tätig sind, und passen unsere Strategie an die sich ständig verändernden Herausforderungen an. Die Verstärkung des Teams durch Andreas wird einiges bewirken."Informationen zu Squared FinancialSquared Financial ist ein Multi-Asset-Unternehmen der nächsten Generation, das in mehreren Jurisdiktionen tätig ist und weltweiten Zugang zu mehr als 10.000 Finanzprodukten und -dienstleistungen bietet. Es bietet einen mehrsprachigen Kundenservice und FinTech-Lösungen, die Anlegern helfen, ihre Anlagen zu verwalten, zu erweitern und zu diversifizieren.Das 2005 gegründete Unternehmen verbindet über 15 Jahre Finanzkompetenz und Markterfahrung mit einer neuen und dynamischen Führung. Im Jahr 2020 wurde ein sehr ehrgeiziges Expansionsprogramm gestartet, das die beste Technologie und die besten Arbeitskräfte zusammenbringt, um einen internationalen Service von Weltklasse zu bieten, der die kurz- und langfristigen Anlageziele der Kunden erfüllt und übertrifft.Weitere Informationen finden Sie auf www.squaredfinancial.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953612/Squared_Financial.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1951337/Squared_Financial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/squared-financial-group-ernennt-neuen-chief-commercial-officer-um-die-geschaftsentwicklung-zu-fordern-301685296.htmlPressekontakt:Gretta Khoury,marketing@squaredfinancial.com,+357 22 090227Original-Content von: Squared Financial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166961/5377180