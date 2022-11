Zirndorf (ots) -Die nachhaltige Spielwelt Wiltopia von Playmobil stürmt die Hitlisten: Jetzt wurde die Produktreihe zum "Top 10 Spielzeug" des Jahres 2022 gekürt. Im Wettrennen um die begehrte Auszeichnung waren insgesamt 43 Spielzeuge nominiert. Als Highlights zu Weihnachten wurden die zehn Gewinner gestern auf der großen Jahrespressekonferenz der Spielwarenbranche der Öffentlichkeit vorgestellt.Die Auszeichnung als Top 10-Spielzeug wird seit fast 20 Jahren vom Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels gemeinsam mit der "Top 10 Spielzeug"-Jury vergeben. Einen Monat vor Weihnachten präsentiert, bietet die Liste der angesagtesten Spielzeuge Eltern und allen anderen Schenkenden sowie dem Handel eine wertvolle Orientierung.Mit seinem nachhaltigen und edukativen Konzept konnte die Playmobil-Neuheit die Jury überzeugen: Wiltopia ist die erste Produktserie der Marke, die im Schnitt zu über 80 % aus recycelten und biobasierten Materialien besteht. Mit sechs Spielsets tauchen Kinder von 4 - 10 Jahren in die faszinierende Amazonas-Region ein - zum Beispiel mit der "Tierpflegestation" oder dem "Forschungsturm mit Kompass". 27 weitere Sets mit Tieren aus aller Welt zum Spielen und Sammeln ergänzen die Reihe. In der Vorweihnachtszeit lädt außerdem ein DIY-Adventskalender zum Selbstbefüllen auf eine "Tierische Weltreise" ein.Die begleitende Web App erweitert das Spielerlebnis um ein AR-Feature und weitere Inhalte, mit denen Kindern spielerisch Wissen rund um Tiere, Umwelt und Natur sowie die Bedeutung von Nachhaltigkeit vermittelt wird - ganz ohne trockene Theorie, sondern mit viel Spaß.Damit bringt die Spielwelt alles mit, was für Konsumenten aktuell im Fokus steht: Laut dem diesjährigen DVSI INDEX sowie der exklusiven DVSI-Endverbraucherstudie durch YouGov gaben 50 % der Befragten an, dass das "reine Spielen" und der Spaßfaktor für sie wichtig sei. Auch Spielwaren, die einen "Lernen & Wissen"- Aspekt bieten, liegen weiterhin im Trend (31 %).[1]Wiltopia hat in diesem Jahr bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten und ist zudem die erfolgreichste Neueinführung im Bereich Sustainable Toys 2022 in Deutschland[2] sowie in den Ländern Frankreich, Spanien, Italien, Belgien und den Niederlanden[3].[1] Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung von npdgroup, BVS, DVSIzur Pressekonferenz 2022 der Spielwarenbranche am 22. November in Nürnberg (https://www.bvspielwaren.de/News/Pressemitteilung/Am-Kind-wird-zuletzt-gespart-Comeback-der-station%C3%A4ren-Gesch%C3%A4fte)[2] Quelle: The NPD Group Deutschland GmbH, POS Panel, YTD August 2022, Attribute Recycled Materials, Umsatz[3] Quellen: The NPD Group, L.P., POS Panel France, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Spain, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Italy, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Belgium, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value sales; Source: The NPD Group, L.P., POS Panel Netherlands, YTD August 2022, Attribute "Recycled Materials", value salesPressekontakt:Pressestelle PLAYMOBILpr@playmobil.de0911/9666-1436Original-Content von: PLAYMOBIL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161307/5377175