Hamburg (ots) -Die deutsche Sesamstraße feiert am 8. Januar ihr Jubiläum mit Programm-Highlights im Ersten, bei KiKA, im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek. Auf den Tag genau vor 50 Jahren startete das erfolgreiche Kinderprogramm, das der NDR federführend produziert und das Generationen von Kindern prägte.Der Jubiläums-Tag beginnt im Ersten mit einem "tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" um 7.20 Uhr. Caren Miosga moderiert die Sondersendung. Gemeinsam mit Elmo, Wolle, Pferd berichtet sie von den Vorbereitungen der großen Jubiläumsfeier. Und das Krümelmonster spricht seinen ersten tagesthemen-Kommentar."Tausend tolle Sachen!" ist eine Hommage an die Sesamstraße: Prominente Geburtstagsgäste erinnern sich an ihre Kindheit mit der Sesamstraße. Meltem Kaptan, Wotan Wilke Möhring, Bernhard Hoëcker, Lisa Feller, Ingo Zamperoni, Aline Abboud, Blümchen, Adel Tawil, Bülent Ceylan und Lisa-Marie Koroll gehen auf Zeitreise. Sie kommentieren unvergessliche Momente aus 50 Jahren Sesamstraße. "Tausend tolle Sachen!" zeigt Fernsehschätze Jahrzehnt für Jahrzehnt - beginnend mit den 1970er Jahren. Zu sehen sind die fünf 30-minütigen Folgen Online First in der ARD Mediathek ab 1. Januar und am Sonntag, 8. Januar von 7.30 Uhr an in Das Erste.KiKA feiert ab 17.35 Uhr "50 Jahre Sesamstraße: Die Geburtstagssendung". Ernie plant eine Überraschungsparty für Bert und spannt dabei seinen Freund schon in die Vorbereitungen viel stärker ein, als dem lieb ist. In den weiteren Magazin-Spots dreht sich ebenfalls alles ums Feiern: Show-Moderator Rüdiger begrüßt die traurige Familie Kummer in seiner Spiel-Show "Freude beginnt mit 50". In der Doku-Reihe "Das kann ich schon selbst" zeigt Leni, wie sie ihren sechsten Geburtstag mit vielen Freundinnen feiert und selbst "Wisch & Mop" sind in Partylaune - Konfetti und Trubel garantiert!Das NDR Kinderradio gratuliert der Sesamstraße bei "Mikado am Sonntag" mit vielen Überraschungen. Zu hören auf NDR Info von 8.04 Uhr bis 9 Uhr und in der ARD Audiothek.Und es wird getalkt! Die Schauspielerin Julia Stinshoff führt seit nunmehr zehn Jahren mit Elmo durch die Sesamstraße. Am 5. Januar um 18.45 Uhr nimmt sie mit Monstern und Puppen Platz auf dem roten Sofa bei DAS! im NDR Fernsehen. In der NDR Talk Show am 13. Januar ab 22.30 Uhr sind Ernie und Bert zu Gast - natürlich nicht allein, sondern mit den Puppenspielern Carsten Haffke (Bert) und Martin Paas (Ernie).Aktionstag im Museum für Kunst und Gewerbe HamburgEin bunter Aktionstag rund um die Sesamstraße findet am Sonntag, 8. Januar von 10 bis 18 Uhr im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G) statt. Für Kinder gibt es kreative Mitmachangebote - sie können malen, basteln und kneten. Ernie und Bert sind dabei und beantworten Kindern und Erwachsenen ihre Fragen. Elmo lädt ein zum "Meet & Greet". Im Podiumsgespräch "Being Samson" erzählen die Puppenspieler Peter Röders und Klaus Esch von der Herausforderung und ihren Erfahrungen den großen Bären zu spielen.Der NDR kooperiert anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Sesamstraße" mit dem MK&G. Der Aktionstag bietet einen Vorgeschmack auf die Sonderausstellung "Sesamstraße. 50 Jahre Wer, Wie, Was!", die vom 7. Mai 2023 bis zum 7. Januar 2024 zu sehen und zu erleben ist. Im Fokus stehen dabei die Gestaltung und die handwerkliche Produktion der Sendung von den Anfängen bis heute.Die Angebote der Sesamstraße sind auf sesamstrasse.de (https://www.kikaninchen.de/sesamstrasse/index.html), in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/sesamstrasse-magazin/Y3JpZDovL25kci5kZS80NDQw?isChildContent=), auf kika.de und auf kikaninchen.de; in der "Sesamstrasse"-App (https://www.sesamstrasse.de/elterninfos/Sesamstrassen-App-Neue-Gestaltung-und-verbesserter-Zugang,app314.html), der KiKANiNCHEN-App sowie im KiKA-Player jederzeit verfügbar. Die Sesamstraße ist wochentags um 7.45 Uhr bei KiKA (https://www.kikaninchen.de/sesamstrasse/index.html) zu sehen. Im NDR Fernsehen läuft sie dienstags bis freitags um 6 Uhr.