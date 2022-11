Ist die Altersvorsorge in Deutschland fair geregelt oder wer sollte noch stärker berücksichtigt werden? Und was zeichnet ein gutes Vorsorgeprodukt aus? Im Rahmen ihres Fairness-Radars, einer repräsentativen Umfrage, die in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Kantar Public erstellt wurde, hat die HUK-COBURG bei Bürgern in Deutschland nachgefragt und dabei herausgefunden: Zwei Drittel aller Befragten legen Wert auf eine gute Rente für Geringverdiener sowie für Menschen, die Care-Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...