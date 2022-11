NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Im Fokus hätten internationale Bilanzierungsstandards (IFRS 17 und IFRS 9) gestanden, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seiner Ansicht nach sollte es unter sonst gleichen Bedingungen nur bescheidene Auswirkungen auf das Betriebsergebnis geben. Dies dürfte es den Allianz-Anlegern erleichtern, die Umstellungen zu begleiten. Nachhaltige operative Gewinne seien ein wichtiges Element des defensiven Charakters der Aktie./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2022 / 17:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

