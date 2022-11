Tesla (WKN: A1CX3T)-Aktien sind vom Hoch bereits mehr als 53 % gesunken (21.11.2022). Korrekturen dieser Größenordnung sind am Aktienmarkt Normalität und deshalb nicht sehr beunruhigend. Derzeit kommen zahlreiche Gründe zusammen, warum sie stärker nachgeben. 1. Getrübtes Konjunkturbild Die Inflation steigt in Europa immer noch und verharrt in den USA auf einem hohen Niveau. Zentralbanken sind deshalb gezwungen, die Zinsen weiter anzuheben und Anleihen-Kaufprogramme auslaufen zu lassen. Die hohen ...

