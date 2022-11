Gehörst auch du zu den Anlegern, die ihr Geld gerne in solide Dividendenaktien investieren? Dann befindest du dich wahrscheinlich in bester Gesellschaft. Denn immer mehr Investoren wissen die Vorzüge der regelmäßigen Dividendenzahlungen mittlerweile sehr zu schätzen. Auch jetzt, wo wir es mit einer ausufernden Inflation und Spannungen an der Börse zu tun haben, können die Gewinnausschüttungen sicherlich ein wenig Trost spenden. Des Weiteren kann es aber auch ganz generell eine sinnvolle Angelegenheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...