Laut einer aktuellen Studie von PwC haben sich die Aussichten für den Immobiliensektor verschlechtert. Mit 91 Prozent ist die meistgenannte Herausforderung des Immobiliensektors die Inflation, dicht gefolgt von den Zinsbewegungen (89 Prozent) und dem schwachen Wirtschaftswachstum in Europa (88 Prozent). Die politische Unsicherheit auf globaler und regionaler Ebene bereitet ebenfalls große Sorge. Bei den Faktoren, die konkret die Immobilienwirtschaft betreffen, stehen die stark gestiegenen Baukosten (92 Prozent) sowie die Verfügbarkeit von Ressourcen (84 Prozent) ganz oben auf der Liste. Die Studie "Emerging Trends in Real Estate 2023 - In the Eye of the Storm" basiert auf Einschätzungen von mehr als 1.000 Immobilien-Fachleuten in ganz Europa, ...

