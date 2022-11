In der Kryptowelt vergeht seit einiger Zeit kein Tag mehr ohne weitere neue Kollateralschäden. Von Olivier de Berranger, CIO bei LFDE In gerade einmal zwei Jahren ist der Gesamtwert der Kryptowährungen gegenüber dem US-Dollar um 70% gefallen, was einem Verlust von mehr als 800 Mrd. USD entspricht. Das Platzen dieser Blase mit ihren zahlreichen Skandalen wird mit Sicherheit in die Geschichte eingehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...