NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,50 Franken belassen. Dieser sei schwach ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Großbank sei noch nicht über den Berg, was die Stabilisierung der Geschäfte angehe. Die Geldabflüsse in der Vermögensverwaltungssparte seien sehr hoch und besorgniserregend. Diese Abflüsse allein bis zum 11. November hätten ein Niveau erreicht, das der Wettbewerber UBS im Zuge der weltweiten Finanzkrise 2007/08 auf Jahresbasis und nicht nur in einem Quartal verzeichnet habe./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2022 / 07:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2022 / 07:27 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

