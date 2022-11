Vor rund zwei Wochen löste die FTX-Krise eine Kettenreaktion am Kryptomarkt aus, nachdem die Plattform in Zahlungsschwierigkeiten und damit in die Insolvenz rutschte. Anleger sind weiterhin verunsichert und das Ausmaß des Schadens ist noch nicht abzusehen. Am heutigen Mittwoch läuft aktuell eine überraschende Gegenbewegung an. Aktuell läuft eine technische Gegenbewegung am Kryptomarkt. Die globale Marktkapitalisierung steigt in den vergangenen 24 Stunden laut CoinMarketCap um 5,7 Prozent auf 826,5 ...

