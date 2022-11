Hamburg (ots) -- Jetzt ist Film! Und an Weihnachten erst recht- Neues Design, neue Verpackung, limitierte Editionen: CinemaxX launcht neue Gutschein-Boxen und beschert große Kinomomente- Türchen, öffne Dich: Ab dem 1. Dezember haben Kund:innen beim CinemaxX Adventskalender die Chance auf 24 außergewöhnliche Gewinne- Ab ins Kino-ho-ho: AVATAR: THE WAY OF WATER, DER GESTIEFELTE KATER - DER LETZTE WUNSCH!, BLACK PANTHER 2 - WAKANDA FOREVER warten - ebenso zahlreiche Film-Highlights 2023Merry Christmas war gestern. Merry ChristmaxX ist heute. Passend zur Weihnachts-Saison launcht CinemaxX neue Gutschein-Boxen, die in neuem "Look & Feel" daherkommen. Auf insgesamt fünf unterschiedliche Varianten - inklusive limitierter Weihnachtsedition - können sich Kinofans und all jene, die zu Weihnachten ein echtes Entertainment-Erlebnis verschenken möchten, freuen. Ab sofort sind die Gutscheinboxen online unter cinemaxx.de/shop und deutschlandweit an der CinemaxX Kinokasse erhältlich. Außerdem startet am 1. Dezember der große CinemaxX Adventskalender, für den sich jede:r* bereits jetzt registrieren kann. Was sich hinter den digitalen Türchen verbirgt, sind mehr als Pixel, bleibt aber bis zum jeweiligen Tag streng geheim. Ein kleiner Cliffhanger sei erlaubt: Für Eltern, Reise-, Grill- und Kinoliebhaber:innen ist dank zahlreicher Kooperationspartner:innen definitiv ein Türchen dabei. Ihre eigentlichen Türen öffnen 30 CinemaxX Kinos in der Weihnachtssaison natürlich auch: Unter anderem bringt CinemaxX im Dezember die langersehnte AVATAR-Fortsetzung THE WAY OF WATER auf die Leinwände, ebenso wie DER GESTIEFELTE KATER - DER LETZTE WUNSCH! und auch die Filmhighlights des kommenden Jahres lassen sich - im wahrsten Sinne des Wortes - sehen.Mehr als nur ein Weihnachtsgeschenk: die CinemaxX Gutschein-BoxenEntertainment in bester Qualität, nie dagewesener Sitzkomfort in Liegesesseln und ein Ort, an dem jede:r richtig abschalten kann - all das bietet ein CinemaxX Kinobesuch. Deshalb ist eine CinemaxX Gutscheinbox - ob zu Weihnachten oder ganzjährig zu Geburts- und Feiertagen - ein Geschenk mit Erlebnis-Garantie. Ab sofort online (http://www.cinemaxx.de/shop) unter cinemaxx.de/shop und an allen CinemaxX Kinokassen sind insgesamt fünf Gutschein-Boxen-Varianten in neuer Optik und Haptik erhältlich: eine 3D-Box, eine 2D-Box und eine limitierte 2D Weihnachtsedition Box jeweils mit zwei Gutscheinen für je ein Kinoticket, zwei Softdrink-Gutscheinen (0,5L) und einmal Popcorn "Klein" sowie die "Kids"-Gutscheinbox mit Mini-Menü, die "Flex" Gutschein-Box mit drei Wertgutscheinen, gültig für den Kauf von Eintrittskarten und Produkten der Gastronomie. Außerdem gibt es auch einen reinen Wertgutschein, u. a. mit der Möglichkeit zum Selbstausdrucken, sowie Gutscheine für die Event-Reihe "Metropolitain Opera".In das CinemaxX Corporate- und Brand-Design integriert, sind die Gutschein-Boxen aus hochwertiger Papierkartonage in ausdrucksstarkem Schwarz mit Farbhighlights in Orange und weißer Typographie auch optisch ein Hingucker und unterstreichen die eindeutige Botschaft: "Jetzt ist Film." In diesen Look reiht sich auch die diesjährige, limitierte Weihnachtsedition ein, der Emoticons wie Weihnachtsbaum, Geschenk und Eisflocken den festlichen Feinschliff verleihen. Zum Start von AVATAR - THE WAY OF WATER können sich außerdem alle Fans beim Kauf einer Gutscheinbox eine limitierte Banderole im Filmlook sichern - so lange der Vorrat reicht.Türchen, öffne Dich: CinemaxX Adventskalender verspricht filmreife Preise24 Tage, 24 Mal die Chance auf großartige Gewinne: Das gibt's beim diesjährigen CinemaxX Adventskalender, hinter dessen digitalen Türchen garantiert mehr als nur Pixel stehen. Hinter ihnen warten unter anderem Reiseerlebnisse mit TUI BLUE, ein Grill der Marke Napoleon, ein NUK Familienpaket sowie exklusive Premierentickets und einen Kinosaal "für Dich und Deine Freunde". Wer sich das nicht entgehen lassen will und über 16 Jahre alt ist, kann sich schon jetzt hier (https://www.cinemaxx.de/kontakt/newsletter) und unter cinemaxx.de/kontakt/advent unter Bestätigung der Teilnahmebedingungen (https://www.cinemaxx.de/advent/teilnahmebedingungen)* mit der eigenen E-Mailadresse für den CinemaxX Adventskalender registrieren. Ab dem 1. Dezember gibt es daraufhin täglich einen Newsletter, der den Gewinn preisgibt. Um in den Lostopf für das gezeigte Türchen zu gelangen, genügt anschließend ein Klick zur Bestätigung.Begleitet wird die "Merry ChristmaxX" Kampagne durch einen eigens produzierten Kino-Trailer, der die Gutschein-Boxen und den Adventskalender vor dem Start jeder Filmvorführung in den CinemaxX Kinos bewirbt.Früher war mehr Lametta. Jetzt ist Film! Highlights zu WeihnachtenDamit in der Weihnachtszeit niemand allein zu Haus' bleibt, bringt CinemaxX für jede:n die richtige Unterhaltung auf die Leinwand. Von allen Fans sehnlichst erwartet, startet am 14. Dezember James Cameron's AVATAR - THE WAY OF WATER, den CinemaxX in 29 Kinos national zeigt und mit eigener Kampagne bewirbt. Denn "Wer sich 13 Jahre Zeit nimmt, dreht keine Fortsetzung, sondern ein Meisterwerk". Und noch eine Fortsetzung lockt in die Sessel: Nach seinem Überraschungserfolg BLACK PANTHER aus 2018 legt Marvel seit Mitte November mit BLACK PANTHER 2 - WAKANDA FOREVER nach. Kurz vor dem Fest kommt dann für alle Familien noch DER GESTIEFELTE KATER - DER LETZTE WUNSCH! in die Säle spaziert.Yippie-Ya-Yeah, Recliner-Sitze: Filmhighlights 2023"Raus aus dem Alltag, rein ins CinemaxX-Kino", heißt es auch 2023. Bereits zehn CinemaxX-Standorte begrüßen die Kinogäste mit den komfortablen "Recliner"-Sitzen (Englisch für "zurücklehnen"), die an Rückenlehne und Fußteil verstellbar sind und jede:n in eine bequeme Liegeposition bringen.** Und was steht auf dem Programm? Garantiert einige Fortsetzungen: u. a. FAST & FURIOUS 10, GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3, DUNE - PART 2, DIE TRIBUTE VON PANEM - THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES sowie MARIO und MIRACULOUS: LADYBUG & CAT NOIR - DER FILM.*Die vollständigen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.cinemaxx.de/advent2022/teilnahmebedingungen.**Eine vollständige Übersicht zu den mit den Reclinern ausgestatteten Kinos gibt es hier (https://www.cinemaxx.de/derrecliner).Über CinemaxXDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 31 Kinos mit insgesamt 264 Leinwänden in 27 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 31 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 227 Standorten mit 1.990 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.