Das Pyramid-Portfoliounternehmen Securize IT Solutions AG hat letzte Woche eine wegweisende Akquisition bekannt gegeben, nämlich die Übernahme der RNT Rausch GmbH. RNT ist ein Spezialist für Datenspeicher und Server. Die Übernahme würde eine Vervielfachung des Umsatzes und des Ergebnisses von Securize bedeuten. Pyramid ist nach wie vor mit 14,5% an Securize beteiligt, so dass sich eine positive Entwicklung des Portfoliounternehmens indirekt auch auf die Muttergesellschaft, die Pyramid AG, auswirkt. Nach Bekanntgabe der Transaktion stiegen die börsennotierten Aktien von Securize um ca. 30%, wodurch sich der Wert der Pyramid-Beteiligung von ca. EUR 0,8 Mio. auf ca. EUR 1 Mio. erhöhte. Außerdem glauben die Analysten von AlsterResearch, dass weitere Cross-Selling- /Kooperationsvereinbarungen im Interesse aller Parteien sein könnten. AlsterResearch begrüßt daher die Transaktion und empfiehlt weiterhin KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 4,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





