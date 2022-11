Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Notenbank genießt das Vertrauen des Devisenmarktes, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es sei bereits beim ersten Anzeichen von Inflation mit steigenden Zinsen reagiert worden. Der Leitzins sei in mehreren Schritten bis auf 7,0% angehoben worden. Die Inflation sei dennoch auf Spitzwerte von 18,0% geklettert. Der jüngste Wert lasse Hoffnung aufkommen. Die Inflation sei im Oktober auf 15,1% zurückgegangen. Schenke man den jüngsten Prognosen der Tschechischen Zentralbank glauben, solle bis Mitte 2024 die Inflation wieder beim Zielwert von 2,0% sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...