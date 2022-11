Der DAX konnte am Vortag weiter zulegen und bei 14.485 Punkten ein neues Verlaufshoch markieren. In der Folge sackte der DAX aber wieder nach unten ab und ging bei 14.422 Punkten aus dem Handel. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch wieder etwas höher bei 14.430 Punkten. Im Fokus steht weiterhin der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 14.500 Punkten. Gelingt dem DAX hier ein Durchbruch nach oben, oder prallt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...