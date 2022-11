Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Vonovia-Aktionäre. Denn der Kurs notiert rund zwei Prozent in der Verlustzone. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 22,94 EUR. Haben sich die Bullen damit vollständig vom zurück gezogen und den Bären das Feld überlassen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Vonovia, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Vonovia der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Vonovia-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund zehn Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser Bremsbereich ist bei 20,87 EUR zu finden. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Antizyklische Anleger könnten diesen Einbruch nun zum Kauf nutzen. Schließlich bekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...