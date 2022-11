Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.11.2022 / 11:54 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Michael Nachname(n): Mielke

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Der Mitteilungspflichtige nimmt für das Kalenderjahr 2023 am 'Mein Stück Rheinmetall 2.0'-Programm, einem Aktienkaufprogramm für Mitarbeiter teilnehmender Gesellschaften des Rheinmetall-Konzerns, teil. Er hat dazu mit der Rheinmetall AG vereinbart, dass monatlich ein Betrag in Höhe von Euro 600,00 in den Erwerb von Rheinmetall-Aktien investiert wird, der sich aus einem Eigenanteil aus dem Gehalt des Mitteilungspflichtigen in Höhe von Euro 420,- und einem Zuschuss des Emittenten in Höhe von Euro 180,- zusammensetzt. Davon kauft der Programmadministrator monatlich Rheinmetall-Aktien für den Mitteilungspflichtigen. Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

23.11.2022; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



