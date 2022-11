Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Anleiheinvestoren mussten im laufenden Jahr einiges einstecken, so Peter De Coensel, CEO von DPAM.Wenn man die wichtigsten Indices betrachte, sehe die Bilanz seit Jahresbeginn bis heute wie folgt aus: Europäische Staatsanleihen seien um 14,64% zurückgegangen, europäische IG-Unternehmensanleihen seien um 13,23% gefallen. Europäische Hochzinsanleihen hätten sich gut gehalten und um 11,85% korrigiert. Das European Aggregate-Universum habe 16,18% verloren. Der in Euro denominierte Global Aggregate Index habe von einer starken USD-Allokation von etwa 44% profitiert, die den Rückgang auf 9,13% begrenzt habe. Der globale EM-Staatsanleiheindex habe am besten widerstanden und ist nur um 6,75% zurückgegangen. ...

