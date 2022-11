Jede Menge News sorgen für einen starken Kurs-Anstieg beim börsenotierten Fußballclub Manchester United. Die Aktie, die an der NYSE notiert, legte am gestrigen Handelstag knapp 15 Prozent zu. Neben der Vertragsauflösung mit Cristiano Ronaldo wurden auch Pläne des Eigentümers bekannt gemacht. So habe die Glazer-Familie, die US-Eigentümer von Manchester United, angekündigt, ihre Beteiligung am britischen Fußballklub zu evaluieren. Es sollen alle strategischen Alternativen in Betracht gezogen werden, einschließlich neuer Investitionen in den Club, einen Verkauf oder andere Transaktionen, wie es heißt.

Den vollständigen Artikel lesen ...