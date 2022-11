Die Ölpreise sind am Mittwoch erneut gesunken. Nachdem sich die Notierungen am Morgen nach einem turbulenten Wochenauftakt zunächst stabilisieren konnten, drehten sie im Mittagshandel in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 87,34 US-Dollar und damit 1,02 Dollar weniger als am Vortag.Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 85 Cent auf 80,10 Dollar.Als wichtiger Faktor für die Preisentwicklung am Ölmarkt gilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...