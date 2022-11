Die Börse hatte Covid schon abgehakt. Die Bullen haben längst begonnen, auf einen Covid-freien Winter zu spekulieren, doch die jüngste Entwicklung in China grätscht dazwischen. Neue Lockdowns drohen.Die Weltwirtschaft kommt nicht zur Ruhe. Die Engpässe in den Lieferketten, die Energiekrise und das Versagen der Notenbanken hatten zu einem toxischen Mix aus überbordender und spekulativer Nachfrage bei gleichzeitig explodierenden Preisen geführt. Mit dem Ende der Lockdowns in China und den weltweit scharf steigenden Kapitalkosten stieg in den ...

